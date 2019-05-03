أخبار مصر | دار الإفتاء تنظم حفلًا رسميًّا وشعبيًّا الأحد بمناسبة استطلاع هلال رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء تنظم حفلًا رسميًّا وشعبيًّا الأحد بمناسبة استطلاع هلال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وسيعلن الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف-، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونقيب السادة الأشراف وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.