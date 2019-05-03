أخبار مصر | "الشئون المعنوية" تنظم المسابقة الأدبية التاسعة في مجال شعر الفصح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشئون المعنوية" تنظم المسابقة الأدبية التاسعة في مجال شعر الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، المسابقة الأدبية التاسعة في مجال شعر الفصحى والعامية كذلك الأغاني الوطنية، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة.

وتقبل الأعمال الفنية المقدمة باللغة العربية الفصحى أو العامية على حد سواء مكتوبة أو مغناه بزمن يتراوح بين (3-5) دقائق ، كما يحق للمتسابق التقدم للمسابقة حتى ثلاثة أعمال فنية.

وتشترط المسابقة أن يكون العمل الفنى المقدم إبداعاً أصيلاً لصاحبة غير منقول أو مقتبس من عمل أخر أو سبق تنفيذه أو عرضه فى أى مسابقة محلية أو دولية ، والا يكون المتسابق قد فاز بالعمل المقدم فى مسابقة من أى جهة أخرى، مع مراعاة القواعد الفنية والادبية للعمل الفني، ويستند الحكم فقط على آراء لجنة التحكيم التى تشكلها إدارة الشئون المعنوية من كبار النقاد والملحنين للحكم على الأعمال الفنية المقدمة.

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وترسل الأعمال على عنوان إدارة الشئون المعنوية " 11 شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة " فى موعد غايته 06/06/2019.

وتعد المسابقة أحد أدوات إدارة الشئون المعنوية فى رعاية المواهب الأدبية وتوجيه الطاقات الإبداعية للشباب وإتاحة الفرصة للمبدعين على مستوى الجمهورية، وإعلاء قيم الولاء والإنتماء للوطن من خلال الأعمال المقدمة.