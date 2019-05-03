مصر | تفاصيل جديدة حول واقعة الشاب المنتحر بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول واقعة الشاب المنتحر بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة أوسيم بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة انتحار شاب في العقد الثاني من عمره، ويدعى"مجدي"، داخل غرفته، لمروره بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، فقد عثر عليه صباح اليوم الجمعة أفراد أسرته، معلقًا بسقف غرفته.

وأشارت التحريات الأولية، أنه كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة، دفعته لأن يصنع بنفسه مشنقته داخل غرفته، وعندما وجدوه افراد أسرته، كان ملفوف حول رقبته جزء من حبل، فقطعه أفراد أسرته عندما فوجئوا به معلقا في محاولة لإنقاذه، ولكن كانت انتهت حياته، وعلى الفور تم الإبلاغ عنه بقسم شرطة أوسيم، ونقله إلى المستشفى.