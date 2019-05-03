مصر | خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4474 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4474 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4474 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (2210) مخالفة انتظار خاطئ، ضبط سيارات بدون رخص قيادة، ضبط (517) مخالفات متنوعة، ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات، (24) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (17) الصلاحية الفنية للسيارة، (1636) نـمــوذج 125، حجز توك توك، ( 27 ) عدم استخدام حزام الأمان، التصالح الفوري، حملة السرفيس، ( 18 ) مخالفة زجاج فاميه، ( 26 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تجاوز السرعة المقرره رادار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

إصابة 5 إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 5 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث،فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

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وفى السياق شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق بالنسيق مع الإدارات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل، والحد من المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 58 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 31 سيارات تم تسليمها لمالكها و27سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 42 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

الجدير بالذكر وجود حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر،و تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، وتعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.