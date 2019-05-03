مصر | "أزمة نفسية" تدفع شاب للانتحار داخل غرفته بأوسيم.. والنيابة: لا شبهة جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أزمة نفسية" تدفع شاب للانتحار داخل غرفته بأوسيم.. والنيابة: لا شبهة جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة أوسيم بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة انتحار شاب شنقًا داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب يدعى "مجدى.ن"، 29 عامًا، وبتكثيف التحريات تبين انتحاره شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية. بداية الواقعة، ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وإنتحاره عن طريق الشنق.