مصر | إصابة 5 إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وفى السياق شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق بالنسيق مع الإدارات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل، والحد من المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 58 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 31 سيارات تم تسليمها لمالكها و27سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 42 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .