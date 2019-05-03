مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق الموسكي وعمليات تبريد خشية تجدد اشتعال النيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق الموسكي وعمليات تبريد خشية تجدد اشتعال النيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محلات الموسكى ويقوم رجال الأطفاء بعمليات تبيرد واسعة خشية تجدد اشتعال النيران. ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ب3 خزانات مياة استراتيجية و12 سيارة اطفاء لأخماد حريق أندلع ب4 محلات وعدد من الفروشات بعمارة شهيرة بمنطقة الموسكى.

وقال مصدر أمنى أن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق من كافة الاتجاهات ولا توجد اى وفيات أو مصابين حتى الان .

وشب منذ قليل حريق هائل منذ قليل بعدد من محلات الملابس الفروشات بمنطقة الموسكى وتم الدفع بسيارات الأطفاء لاخمادة. تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بالموسكى وعلي الفور تم الدفع ب بسيارات إلأطفاء لإخماد الحريق وتم فرض كردون أمنى.