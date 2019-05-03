مصر | "كان بيمر بأزمة نفسية".. التحريات تكشف عن تفاصيل انتحار شاب بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بيمر بأزمة نفسية".. التحريات تكشف عن تفاصيل انتحار شاب بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي إنتحر داخل شقته بمركز أوسيم، كان يمر بازمة نفسية خلال الفترة الاخيرة، ما دفعه للإنتحارشنقا.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وإنتحاره عن طريق الشنق.

وإنتقل المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة عامل، في أواخر العقد الثاني من عمره، يرتدي كامل ملابسه، ولايوجد بجسمه أيه إصابات سوي وجود حز حول رقبته، وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعه للإنتحار شنقا.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

سقوط موظف بالمعاش تقاضى رشوة لتسهيل الاستيلاء على محل ملك الأوقاف بالعتبة

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ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفا سابقا بالأوقاف لإدعائه أن لديه نفوذ مزعوم وتقاضى مبلغ رشوة من أحد الأشخاص نظير تسهيل استيلائه على أحد المحلات ملك الأوقاف بمنطقة العتبة.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بتضرره من كل من (شخصين) لقيامهما بالزعم بأن لهما نفوذًا بالمسئولين بوزارة الأوقاف يستطيعا من خلاله الحصول على موافقة الوزارة على تغيير عقد ملكية المحل الكائن بميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثه أحد الأشخاص إلى إسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول وطلبا مبلغ ( 450 ألف جنيه ) حصلا منها على مبلغ ( 150 ألف جنيه ) وقاما عقب ذلك بمساومة الشاكى على إستكمال المبلغ المتفق عليه حتى يقوما بتنفيذ ما وعدا به.

وأسفـــرت تــحريــات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغــلال النفـــوذ عن قيام ( موظف بوزارة الأوقاف بالمعاش حاليًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر وعاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة ) بالإشتراك فيما بينهما والإدعاء بأن عمل الأول موظفًا سابقًا بوزارة الأوقاف أتاح له علاقات ونفوذًا مزعومًا مع رؤسائه وزملائه بالوزارة يستطيع من خلاله تغيير عقد ملكية المحل الكائن بميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثه أحد الأشخاص إلى إسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول بدون تسديد الرسوم المترتبة على طلب التغيير وطلبا مبلغ ( 450 ألف جنيه ) حصلا منها على مبلغ (150 ألف جنيه ) وقاما عقب ذلك بمساومة الشاكى على إستكمال المبلغ المتفق عليه حتى يقوما بتنفيذ ما وعدا به.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة تم إستصدار أمر ضبط وإحضار للمتهمان، وبالتنســـيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة بمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الظاهر والجمالية قطاع أمن القاهرة، أسفرت إحداها عن ضبط الأول.

وبمواجهتهه إعترف بإرتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.