مصر | ضبط ثلاثة من مسئولى المحليات بالشرقية لتمكين مواطنين من البناء بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ثلاثة من مسئولى المحليات بالشرقية لتمكين مواطنين من البناء بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القت مباحث الاموال العامة، القبض على ثلاثة من مسئولى المحليات بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" إضراراً بالمال العام.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الإدارات بمجلس مركز ومدينة الزقازيق مع بعض المواطنين ، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" ، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

و أكدت التحريات قيام (فنى شئون هندسية - مهندسة - مدير بإحدى الإدارت بمجلس مركز ومدينة الزقازيق) جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية؛ بإستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 ، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) وتمكينه من بناء برج سكنى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وعدم قيام المذكورين بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. تأكد ذلك بتقرير الإدارة الهندسية بمحافظة الشرقية ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.