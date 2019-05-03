مصر | عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل حريق الموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل حريق الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني، إن حريق الموسكي، بدأ في محل للعطور وانتقل إلى محلات الملابس والمفروشات المجاورة.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يكون ارتفاع درجات الحراراة، السبب في الحريق بسبب تفاعل المواد المستخدمة في إنتاج العطور.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياة استراتيجية و12 سيارة إطفاء، لإخماد حريق اندلع بـ4 محلات وعدد من المفروشات بعمارة شهيرة بمنطقة الموسكي.

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وتابع المصدر، أن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق5 من كافة الاتجاهات واقتربوا من أخمادة ولا توجد أي وفيات أو مصابين حتى الأن.

وشب منذ قليل، حريق هائل بعدد من محلات الملابس المفروشات بمنطقة الموسكي، وتم الدفع بسيارات الأطفاء لإخمادة.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بالموسكي، وعلى الفور تم الدفعبسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتم فرض كردون أمني.