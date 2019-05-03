مصر | الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن ويحبط تهريب أدوية وأقراص مخدرة بميناء نويبع

كما أحبط القطاع محاولة تهريب كمية من العقاقير الطبية والأقراص المخدرة غير خالصة الرسوم الجمركية بميناء نويبع البحري.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص (سبق اتهام اثنين منهم في 31 قضية "سرقة، سلاح، تبديد، مخدرات")؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب الكسر" بإستخدام سيارة أجرة قيادة أحدهم "تم ضبطها"، وإرتكابهم واقعتى سرقة بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وأضافوا بارتكابهم حادثين بذات الأسلوب من داخل شقتين بدائرة القسم، وسرقة بعض المحتويات من داخلها.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم الواقعتين، وأرشدوا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى - إعتزام أحد الأشخاص (سائق- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية بإسمه على سيارة نقل بمقطورة واردة على عبارة قادمة من ميناء بإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى" أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية، والأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بلغت "17،504 قرص وأمبول وكبسولة وعبوة – 75 بوردة أجهزة كهربائية وكابلات خاصة بها – 89 قطعة إكسسوارات السيارات ).. تم إخفائها داخل مشمول الرسالة.