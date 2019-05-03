مصر | مباحث التموين تداهم مصنعا لإعادة تدوير المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تداهم مصنعا لإعادة تدوير المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث التموين، مصنع بدون ترخيص بالقليوبية بداخله 23 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

أكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية كائنة بدائرة مركز شرطة بنها) بإدارة مصنع بدون ترخيص وتجميع كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات جديدة وتدوين تواريخ صلاحية على غير الحقيقة، ووضع علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع لجنة فنية من مديرية الزراعة تم إستهداف المصنع وتم ضبط المتهم، و20 طن من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، 3 طن مبيدات زراعية معاد تدويرها وعليها علامات تجارية جديده.

كما عثر على كميات كبيرة من العبوات الفارغ وإستيكارات علامات تجارية لكبرى الشركات المستخدمة للتصنيع والتعبئة.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة، وقررت اللجنه الفنية المرافقة للمأمورية أن جميع المضبوطات غير صالحة للإستخدام الزراعى، ومضرة بالأراضى الزراعية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.