مصر | حملات مرورية تضبط 4324 مخالفة و23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 4324 مخالفة و23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها للتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (4324) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1885) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ياتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.