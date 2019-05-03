مصر | مباحث المصنفات تضبط 1301 قضية بينهم 6 شركات إنتاج فني بدون ترخيص خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث المصنفات تضبط 1301 قضية بينهم 6 شركات إنتاج فني بدون ترخيص خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملات مكبرة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط ( 6 ) شركات إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، شركة لقيامها بإستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، قضيتين محال تقوم ببيع إسطوانات ليزر مُحمل عليها أغانى وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص.

ضبط ( 517 ) قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، ( 393) قضية فى مجال جرائم البرمجيات، ( 42 ) قضية مطبوعات أدبية وثقافية، ( 16) قضية مطبوعات تعليمية، ( 24) قضية مراكز تعليمية، ( 33 ) قضية مطبوعات متنوعة، ( 267 ) منشأة تعمل بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.