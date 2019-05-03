انت الان تتابع الإفتاء: استطلاع هلال رمضان الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الدار سوف تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية. وذكرت الدار -في بيان اليوم الجمعة- أنه من المقرر أن يقام احتفال رسمي في هذا اليوم لاستطلاع هلال رمضان، ويلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.

وتقيم دار الإفتاء المصرية مساء بعد غدٍ الأحد، احتفالاً بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا - 2019 ميلاديًا وإعلان نتائج الرؤية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية من تحديد وتعيين اليوم المتمم لشهر شعبان وإعلان غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى. ويشهد

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