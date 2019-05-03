انت الان تتابع 643 مليون دولار تبادلا تجاريا بين مصر ولبنان في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 643 مليون دولار عام 2018، إذ يصل حجم الصادرات المصرية للبنان إلى 527 مليون دولار، في حين يصل حجم واردات مصر من لبنان إلى 116 مليون دولار. وأشار المركز الإعلامي إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى لبنان تتمثل في (المصنوعات من الحجر والأسمنت- حديد الزهر والصلب- المنتجات الزراعية- الزيوت العطرية ومستحضرات ‏التجميل- الآلات والأجهزة المنزلية)، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- خردة الحديد- الكتب والمطبوعات).

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا ‏المشتركة بين مصر ولبنان، ولحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي‏. أما في ما يتعلق بالاستثمارات اللبنانية في مصر، فأشار الإنفوجراف إلى أن لبنان تحتل المركز التاسع

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