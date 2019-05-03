643 مليون دولار تبادلا تجاريا بين مصر ولبنان في 2018

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 643 مليون دولار عام 2018، إذ يصل حجم الصادرات المصرية للبنان إلى 527 مليون دولار، في حين يصل حجم واردات مصر من لبنان إلى 116 مليون دولار. وأشار المركز الإعلامي إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى لبنان تتمثل في (المصنوعات من الحجر والأسمنت- حديد الزهر والصلب- المنتجات الزراعية- الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل- الآلات والأجهزة المنزلية)، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- خردة الحديد- الكتب والمطبوعات).
جاء ذلك تزامنًا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، ولحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي. أما في ما يتعلق بالاستثمارات اللبنانية في مصر، فأشار الإنفوجراف إلى أن لبنان تحتل المركز التاسع
جاء ذلك تزامنًا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، ولحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي.
أما في ما يتعلق بالاستثمارات اللبنانية في مصر، فأشار الإنفوجراف إلى أن لبنان تحتل المركز التاسع في قائمة الدول المستثمرة في مصر، كما تعد الاستثمارات اللبنانية ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموا في مصر منذ عام 2011، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر 1.16 مليار دولار موزعة على 1342 شركة.
وعن أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني، أوضح الإنفوجراف أنه تم إطلاق مبادرة "مصر ولبنان إلى إفريقيا"، وتهدف إلى زيادة صادرات الدول العربية إلى القارة الإفريقية.
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