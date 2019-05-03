انت الان تتابع السكك الحديدية تعلن عن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الجمعة، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وذكرت الهيئة، في بيان صدر صباح اليوم الجمعة، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة- الإسكندرية يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط القاهرة- أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط- أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها- بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا- المنصورة- دمياط 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات.

وأرجعت "السكك الحديدية" التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات إلى تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه جارٍ توريد أول قطار سريع في مصر، يربط بين القاهرة والعين السخنة

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