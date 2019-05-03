شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 36 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت شون وصوامع القمح بمحافظة الدقهلية 36 ألف 236 طن منذ بدء التوريد في منتصف إبريل الماضي حتى اليوم. وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، «صوامع بني عبيد وصلتها كمية 10013 طن، وصوامع ميت غمر 9345 طن، وصوامع شربين 5213 طن»، وجميعها تابع للشركة القابضة للصوامع، كما تم استقبال القمح في موقعين تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا وهما المنصورة ووصلتها كمية 7485 طن، وبهرند بكمية 3517 طن، بالإضافة إلى 660 طن لشون البنك الزراعي.

وأشار إلى أن إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم حوالي 228 ألف طن، والسعات التخزينية للصوامع والشون المعده للتخزين حوالي 250 ألف طن.

يذكر أن وزارة التموين حددت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنية للأردب وزن 150 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنية للأردب لدرجة النقابة 23.5 قيراط.