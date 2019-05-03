شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «مدبولي» بمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك، بحضور وزراء، الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في بيروت، ورئيس وأعضاء مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء الجانب اللبناني في مجلس الأعمال بمستوى الحضور المصري المميز، سواء في الوفد الرسمي، أو وفد رجال الأعمال، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتماماً حقيقياً من جانب مصر بتعزيز التعاون مع لبنان في الفترة المقبلة، مشيدين في ذلك بتوجيهات الرئيس السيسي بمساندة لبنان وشعبها.

وأعرب الأعضاء عن تطلعهم لتذليل العقبات التي تحول دون انطلاق العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما أثنى الأعضاء على التوصل لمشروع مذكرتي تفاهم سيتم التوقيع عليهما وهما مذكرة تفاهم في مجال تدريب الكوادر اللبنانية، ومذكرة تفاهم في مجال حضانات الأعمال incubators

من جانبه، أكد رجل الأعمال المصري أحمد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك على أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء المصري إلى لبنان، التي تأتى تأكيداً لما تشهده علاقات البلدين من تطور.

وأشار «السويدى» إلى تنافسية الاستثمار وأداء الأعمال في مصر بالمقارنة مع باقى دول العالم، بما يجعل مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات.

Advertisements

في ذات السياق، أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أهمية تدشين تعاون مصرى لبنانى في أسواق دول ثالثة، من أجل تعظيم الفرص المشتركة للبلدين، واستغلال الميزات النسبية لكل منهما.

وتحدث محمد الإتربي رئيس بنك مصر عن أعمال البنك وفروعه العشرين في لبنان، خاصة أن لبنان تمثل مجالاً حيوياً لقطاع المصارف في الوطن العربي، مشيراً أيضاً إلى خطة البنك الطموحة للتوسع في أفريقيا، خاصة في الدول التي يتواجد بها جاليات لبنانية كبيرة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري تعكس اتفاقاً في الرؤى بين البلدين حول ضرورة المضي قدماً في تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تمثل اهتماماً مشتركاً للبلدين، لا سيما من خلال تبنى نموذج تعاون يقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، وليس من خلال تنافس البلدين على الفرص التجارية، مؤكداً أن هذا النموذج كفيل بمضاعفة حجم التجارة عدة مرات بما يتناسب مع إمكانات البلدين.

وأكد «رئيس الوزراء» أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها سوف تسهم في تذليل بعض الصعوبات التي تحول دون زيادة حجم التعاون.

وأضاف «مدبولى» أن التكامل بين مصر ولبنان سيثمر عن دخول البلدين إلى أسواق جديدة على رأسها الأسواق الأفريقية التي تعد أسواقاً واعدة وتوليها مصر اهتماماً متزايداً.