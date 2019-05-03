شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: بدء فحص «فيروس سي» لطلاب الإعدادية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء المسح لفيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية عام، وأزهر، بدءا من غدا السبت الموافق 4 مايو، في إطار الخطة القومية للقضاء على فيروس سي، والكشف على الأمراض غير السارية، من خلال الفرق التي تم تدريبهم على العمل، وشاركوا في حملة 100 مليون صحة التي جاءت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، «أن الحملة تستهدف الكشف على 327 ألف 499 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية بالدقهلية، في 808 مدرسة كما تستهدف 29 ألف و511 طالب وطالبة في 300 معهد أزهري على مستوي المحافظة، وتتسلم فرق الفحص قائمة تتضمن اسم المدرسة والإدارة التعليمية واسم الطالب والرقم القومي وذلك من قبل مركز المعلومات بهيئة التأمين الصحي.

وتجري عملية الفحص من خلال عمل تحليل فيروس سي لجميع الطلاب في الريف والحضر، عن طريق الكشف السريع وتسجيل البيانات في شيت يتم تسليمه إلى غدارة المعلومات بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة وذلك لإدراج النتائج في قاعدة البيانات، ولا يتم إبلاغ الطلاب بنتيجة الاختبار أثناء إجراء الفحص وذلك حفاظا على السرية والخصوصية على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بالحالات الإيجابية فقط عن طريق مركز الاتصال بهيئة التأمين الصحي