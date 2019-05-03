شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن عن استمارة إلكترونية لتأكيد بيانات طلاب «أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق استمارة إلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي بهدف تقديم المساعدة لهم.

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول إلى الاستمارة الإلكترونية على الرابط:

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http://thangrad10.emis.gov.eg

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه «قد وصلتنا أسئلة كثيرة عن هذه الاستمارة، وأود هنا توضيح الهدف منها وهو تقديم المساعدة لأبنائنا الطلاب، لأنها مُصممة لتأكيد تطابق البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الأجهزة اللوحية الخاصة بهم والوقوف على أي ملاحظات خاصة للطالب عن وجود أي مشكلة بالتابلت لحلها قبل الاختبارات القادمة وكذلك للتواصل مع الطالب وولي الأمر مباشرة».

وطالب شوقي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بملء الاستمارة لضبط دقة البيانات وحل أي مشكلات قد يمروا بها. الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجاري.