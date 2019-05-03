شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: القافلة الشاملة في حلايب وشلاتين فحصت ٢٦٠ مريضًا في يومها الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين أجرت في يومها الأول الكشف الطبي على ٢٦٠ مريضًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وقال «الخشت»، في تصريحات صحفية، إن أبرز التخصصات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها كانت جراحة الأطفال، والمسالك البولية والجلدية، والأسنان، وجراحة المخ والأعصاب، والجراحة العامة، والنساء والولادة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية للمرضى وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان.

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وأشار «الخشت» إلى أن القافلة ستنظم ندوات تثقيفية وتوعية لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين حول الصحة العامة والأسرة والظروف المجتمعية والتعليم، مُوضحُا أن القافلة تضمن أيضًا توزيع المواد الغذائية على الأسر والأهالي.

وأوضح «الخشت» أنه بالنسبة للحالات الطبية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية سيتم إحالتها لمستشفيات الجامعة ومناظرتها طبيًا وإجراء الفحوصات اللازمة لصالح المرضى، قائلا إن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي والتكاملي لجامعة القاهرة.

يذكر أن القافلة الشاملة لجامعة القاهرة تضم أكثر من ٣٠ عضو هيئة تدريس في كافة التخصصات الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية، وتستمر لمدة 3 أيام.