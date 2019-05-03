شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم 8 لاعبين من اتحاد الشرطة ضمن بعثة المنتخب في بطولة المصارعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه محمود توفيق وزير الداخلية، بتكريم ثمانية لاعبين ومدربيهم بإتحاد الشرطة الرياضى لإحرازهم عدد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولتى أفريقيا للمصارعة وفزاع الدولية لرفع الأثقال للمعاقين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن التكريم «جاء في إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير جهود أبنائها في كافة المجالات والتى من بينها المجال الرياضى».
كان إتحاد الشرطة الرياضى قد شارك بعدد من لاعبيه ضمن بعثة المنتخب القومى المصرى في بطولتى أفريقيا للمصارعة، وفزاع الدولية لرفع الأثقال للمعاقين، وفاز ثمانية من لاعبى إتحاد الشرطة بمراكز متقدمة في البطولتين، وإحرازهم عدد من الميداليات «ذهبية – فضية».
وأناب محمود توفيق وزير الداخلية، مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية بتكريم اللاعبين ومدربيهم على ما بذلوه في تقديم مستويات موفقة بالبطولتين.
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