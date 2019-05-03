شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يفتتح مسجد الدراوية بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مسجد الدراوية بمركز ومدينة أبو حمص، والذى أقيم على مساحة 600 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

ويتكون من صحن المسجد مساحته 375 متر مربع، ومصلى للسيدات على مساحة 70 مترًا، ودار لتحفيظ قرآن على مساحة 70 مترًا، ودورة مياة مساحتها 68 مترًا، وحديقة بالمدخل الخلفي للمسجد مساحتها حوالى 60 مترًا.

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وأدى المحافظ، صلاة الجمعة، برفقة المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام، وسعد الله رشوان، رئيس المدينة، بالمسجد الجديد وسط جمع كبير من المصلين والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وألقى الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، والتي دارت حول فضل العمل والعبادة فى شهر رمضان، وثواب الصيام فى الأيام الحارة الطويلة.

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

افتتح اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة مسجد الدراوية

وثمن المحافظ دور المشاركة المجتمعية في تلك الأعمال الخيرية، واستمع من الأهالي خارج المسجد عن احتياجاتهم، ومطالبهم من المرافق والخدمات التى تمس حياتهم اليومية، ووعدهم بدراستها والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

وعلى صعيد متصل، وصف الشيخ السيد الكيلانى، خلال خطبة الجمعة بمسجد الأبرار في الحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة، شهر رمضان بشهر الخيرات والعطاءات والنفحات والانتصارات.

وحذر إمام المسجد من التكاسل والنوم والاتكال، موضحا أن الإسلام دعا إلى العمل وطرق أبواب الخير في هذا الشهر الكريم، لافتا إلى أن أعظم الانتصارات كانت في رمضان. وحث الأمة على بذل العطاء وصلة الأرحام.