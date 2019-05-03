شكرا لقرائتكم خبر عن حنان كمال.. مُحاربة شجاعة احتضنت عدوا داخل جسدها (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت الصحفية والشاعرة حنان كمال، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان خاضتها بشجاعة نادرة وابتسامة لم تفارقها.

كانت الراحلة وصلت في مرضها لمراحل متأخرة في الأيام الأخيرة، وعانت من آلام شديد وقلة الحركة، وعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين، وهو ما دعاها للقول بأنها «في أسوأ وضع عشته حتى الآن»، وذلك في أخر تغريدة لها على صفحتها على موقع «فيس بوك» يوم 25 أبريل الماضي، والتي أضافت فيها: «أنا معادش عندي قوة أكتب كلمتين ع الكيبورد ولا أقف لوحدي ولا أعدل جسمي في النوم، وطبعا المشي ده أصلا بقى من أحلامي... دخول الحمام بيستهلك ساعات من اليوم وبعده ببقى منهارة القوى، وبالنسبة للأكل أنا فاقدة الشهية تماما».

بدأت قصة حنان كمال مع سرطان الثدي منذ عام 2014، وخلال السنوات الماضية خاضت مواجهة قوية مع المرض، جعل الكثيرين يصفونها بالشجاعة في التعامل معه، والتمرد على حالتها، خاصة أنها كانت تصف السرطان بالقول: «أحتضن عدوا داخل جسدي».

في أكثر من مناسبة أوضحت حنان، أو كما كان يلقبها المقربون بـ(حِنه)، أنها مع بداية معرفتها بالمرض شعرت بالانهيار، وكانت رافضة للخضوع إلى تجربة العلاج الكيماوي، لكنها تماسكت واستطاعت تحدي المرض، وحين بدأ شعرها في التساقط قررت أن تحلقه تماما ورفعت صورتها على موقع «فيس بوك»، لتبدأ منذ ذلك في سرد يومياتها مع المرض بشكل يومي بكلمات وكتابات ساخرة، حيث كانت تردد أنها سعيدة بالتجربة.

تخرجت «كمال» من كلية الإعلام جامعة القاهرة في عام 1995، وعملت في أكثر من صحيفة ومواقع وفضائيات عربية، وارتبط اسمها في تجارب صحفية مهمة كتب لها النجاح، منها الإصدار الأول لجريدة «الدستور».

وصدر لها ديوان شعري بعنوان «كتاب المشاهدة»، العام الماضي 2018، حاولت من خلال قصائده التعبير عما مرت به خلال معاناتها مع المرض. ومما كتبته عن معاناتها قبل رحيلها بأيام:

أنا المرأة ذات الجسد المنتفخ

كجثة حوت

أحلق في الهواء كي لا أشغل مساحة كبيرة في الأرض

Advertisements

تحلق حولي الطيور خفيفة وجميلة

بينما أبدو كغولة مسحورة تشغل حيزا كبيرا في سمائهم

يخافون مني ويحلقون بعيدا عن جسدي الذي يشبه سمكة عملاقة متفسخة

فنصير مجددا أنا ووحدتي صديقين لا ننفصل

قديما كنت أواصل التلصص على الكون عبر التحليق

فأعرف كل الأسرار

الأن لا يمكنني جسدي من رؤية أي شيء

جسدي هو حجابي

ألمي هو حجابي

ويبدو أنه لن ينتهي