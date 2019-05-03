شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمنح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم ابتهاجا بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هاتين الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن القرار «جاء تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بمختلف المناسبات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.