شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اليوم، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية والتي تساهم بشكل كبير في حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية، حيث ستقوم المحطة بتغذية قرى عرب الساحة وأبوجبر ومنى الأمير وأم خنان والمناطق المحيطة بها.

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ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يومياً نسب الإنجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنجازها ودخولها الخدمة خاصة بدخول فصل الصيف ومحاولات محافظة الجيزة للقضاء على مشكلة الانقطاعات للمياه أو ضعف الضغوطات بعدد من المناطق والبؤر الساخنة التي تعانى من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات له، أن محطة مياه الحوامدية تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف متر مكعب يوم على مرحلتين ومن شأنها القضاء على مشاكل المياه بالحوامدية، كما ستساهم المحطة في القضاء على انقطاعات المياه بمركز ومدينة البدرشين، نظراً لمساهمة المحطة الجديدة في توفير حصة المياه التي كان يتم استخدامها من محطة مياه البدرشين، مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المياه الجارى تنفيذها والتى ستساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات.

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، على بدء ضخ المياه بخط ٨٠٠ ملى التجريبي بمحطة مياه الحوامدية الجديدة الذي يقوم بتغذية منطقة عرب الساحة وأبوجبر ومنى الأمير وقرية أم خنان، مضيفاً أنه يتم ضخ المياه بخط ٦٠٠ ملى والذي يغذى منطقة العزبة الشرقية والشيخ عتمان.