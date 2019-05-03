مدبولي يترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم، الجمعة، اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني، بحضور الوفد الوزاري المصري، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في كل من مصر ولبنان. وجرى -خلال الاجتماع- بحث مجموعة من الملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار، وما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في كل من البلدين. وشملت الموضوعات محل البحث والمناقشات مسألة الازدواج الضريبي والعمل على إلغائها، وتسهيل تسجيل المصانع اللبنانية في مصر.
وكذا تم الاتفاق على التعاون في مجال صناعة الدواء، وبحث التعاون المشترك بين مصر ولبنان في مجالات العمل والاستثمار المختلفة داخل بلدان القارة الإفريقية، وغيرها من الموضوعات. قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إن لبنان يعول على دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون العربي في ظل الظروف الصعبة
وكذا تم الاتفاق على التعاون في مجال صناعة الدواء، وبحث التعاون المشترك بين مصر ولبنان في مجالات العمل والاستثمار المختلفة داخل بلدان القارة الإفريقية، وغيرها من الموضوعات.
قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إن لبنان يعول على دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون العربي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية، مؤكداً أن الرئيس السيسي بما لديه من حكمة يجعل لبنان يعول كثيراً على قيادته، وعلى دور مصر، لا سيما أن مصر تعد أكبر دولة عربية وهى مركز القيادة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، بالقصر الجمهوري ببعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.
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