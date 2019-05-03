انت الان تتابع مدبولي يترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم، الجمعة، اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني، بحضور الوفد الوزاري المصري، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في كل من مصر ولبنان. وجرى -خلال الاجتماع- بحث مجموعة من الملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار، وما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في كل من البلدين. وشملت الموضوعات محل البحث والمناقشات مسألة الازدواج الضريبي والعمل على إلغائها، وتسهيل تسجيل المصانع اللبنانية في مصر.

وكذا تم الاتفاق على التعاون في مجال صناعة الدواء، وبحث التعاون المشترك بين مصر ولبنان في مجالات العمل والاستثمار المختلفة داخل بلدان القارة الإفريقية، وغيرها من الموضوعات. قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إن لبنان يعول على دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون العربي في ظل الظروف الصعبة

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