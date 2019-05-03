شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توجية رئاسي بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، وإتاحتها بالأسواق، وزيادة منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأضاف «المصيلحي» لــ«المصري اليوم» على هامش افتتاحة معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان» بمدينة شبرا الخيمة، أن معارض «أهلا رمضان» تحتوي على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تهدف دائمًا إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة خلال شهر رمضان.

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

وأوضح «المصيلحي» بأن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين في معارض «أهلا رمضان» مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، ومساحيق المنظفات.

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وأكد «المصيلحي» بأنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان» في القاهرة، والجيزة والقليوبية وفروع المعرض في المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات؛ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

وعن أسعار أهم السلع التي ستطرح بمعارض «أهلا رمضان» أوضح مصدر بوزارة التموين، أن أسعار الأرز تتراوح ما بين 8.5 – 10.5 جنيه للكيلو، والسكر ما بين 7.75 – 8.5 جنيه للكيلو، والدقيق ما بين 6.25 – 7 جنيهات للكيلو، والزيت ما بين 10.65 – 14 جنيها للعبوة حسب النوع، والفاصوليا ما بين 19 – 22 جنيها للكيلو، والفول ما بين 18 – 22 جنيها للكيلو، والعدس قرابة الـ10 جنيهات، واللوبيا 13 – 14 جنيها للكيلو.

لأول مرة يتم طرح أصناف البقوليات «سائبة» بحسب الاتفاق ما بين وزير التموين وأصحاب الشركات، لتوفير ثمن التغليف على محدودى الدخل والشراء بأسعار مخفضة والبيع بالميزان.

وتابع المصدر، أن وزير التموين وجه بضرورة توضيح وجود كميات من السلع الأساسية التي تهم المواطنين بكميات تكفى مصر حتى نهاية عام 2019، لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية يعطى قوة وطمأنينة للسوق المصرى لتوفير السلع بأسعار منخفضة.

وأثنى المصدر، على أداء وزير التموين في توفير السلع الغذائية الأساسية وإدارة المنظومة، بعكس الوضع الذي شهد الكثير من الأزمات عام 2016 سواء بالنسبة للسكر أو الأرز، في حين أكد الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات والمصانع الغذائية على أن تعاون القطاع الخاص والشركات كان الدافع نحو إنجاح المنظومة.