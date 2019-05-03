شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل بتدشين الغواصة الثالثة من ألمانيا في مراسم رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية الغواصة الثالثة الألمانية الصنع من طراز 1400/209 بمدينة كيل الألمانية. وأعلن الفريق أحمد خالد خلال مراسم احتفال رسمية اليوم «الجمعة» في ميناء كيل الألماني تسمية الغواصة بـ «أس 43» إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، مشيدا بالعلاقات ومستوى التعاون بين مصر وألمانيا.

وتعد الغواصة الجديدة إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.

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