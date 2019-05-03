شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث على طريق دير الأنبا أنطونيوس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في حادث سير لسيارة أجرة في طريقهم لزيارة دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، صباح اليوم، الجمعة، وتبين أن الحادث لأسرة من أهالي مركز سمالوط بالمنيا.

وقال القمص ملاك عياد، من مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، إن حادث السير قدري، وليس كما يشيع البعض أنه حادث إرهابي، مؤكدا أن الرحلة رحلة عائلية، ولم تنظمها أي كنيسة بسمالوط.

وكان الحادث وقع لسيارة ربع نقل في طريقها لزيارة دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بطريق «بني سويف- الزعفرانة» الجديد، الكيلو 65 اتجاه البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن وفاة نسيم شحاتة وابنه بيتر نسيم، وإصابة مارينا، وبولا، وجونير، جميعهم من عائلة واحدة من أهالي قرية دفش بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.