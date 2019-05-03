شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: استرداد قطعة أرض بمساحة 158 فداناً بين المحور وطريق جمال عبدالناصر بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة لتنفيذ القرار الصادر باسترداد قطعة أرض بمساحة 158 فداناً، والواقعة بين محور 26 يوليو وطريق جمال عبدالناصر، بجوار سور نادى مدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجهاز، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير إدارة الأمن الإدارى، وقوة من شرطة التعمير.

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وأوضح المهندس شريف الشربينى أنه تم تسليم الأرض لإدارة الأمن للحراسة واتخاذ اللازم، وقامت المعدات بعمل تسويات للأرض، وتم وضع لافتات توضح ملكية جهاز المدينة لقطعة الأرض، مؤكداً أن جهاز المدينة سيبدأ الخطوات التنفيذية لاستثمار هذه الأرض، حيث تم إعداد مخطط لاستغلالها بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم استغلال تلك الأرض لإقامة نشاط عمرانى متكامل وخدمى.

وفى إطار الحرص على المظهر الجمالى للمدينة، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار حملات النظافة المُكثفة، حيث تم البدء في تركيب سلات المهملات بمحور 26 يوليو، من أجل الارتقاء بالشكل الجمالى للمدينة، وإظهارها بالشكل اللائق بها، تمهيداً لتعميم تركيب سلات المهملات بجميع أنحاء المدينة.

كما أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قراراً بوضع لافتات إرشادية في جميع أنحاء المدينة، مؤكداً أن اللافتات الإرشادية تعتبر من عناصر الأمان المرورى، وعناصر رفع كفاءة الطرق، في إطار حرص جهاز المدينة على تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المدينة.