شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن بالمنيا ويلتقي بالأئمة والخطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل صباح اليوم، الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية الروضة.

استقبل الوزير اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والشيخ سلامة محمود عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أشرف قناوي، مدير عام أوقاف ملوي، وعددا من أعضاء مجلس النواب.

عقد الوزير فور وصوله لقاء بعدد من الأئمة وخطباء المساجد تناول خلاله أهمية شرح صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني، ونشر الأفكار الصحيحة.