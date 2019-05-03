شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 115 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠١٩ حتى اليوم بلغت توريد ١١٥٢٠٦ أطنان ٢٦٢ كيلو قمح، لافتاً أن توريد اليوم من الأقماح بلغ ٢٤٧٨٤ طنا و٧١٣ كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحاً أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هي ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية ٣٨٩ ألفا و٦٩٠ فدانا.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تحديد عدد ١٢ نقطة تجميع بالإضافة إلى ٤ نقاط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فضلا عن ٥١ صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة بنكر العاشر من رمضان وزيادة قدرته الاستيعابية بالإضافة إلى اتباع الوسائل الصحيحة في التخزين للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف.