شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة شاب بسبب حقنة «سيفاتركسيون» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة في القليوبية، إن النقابة قامت بفحص واقعة وفاة شاب في مدينة شبين القناطرعقب أخذه حقنة «سيفاتركسيون» التي تحتاج اختبار حساسية، مضيفا أن «الصيدلي لم يعطي الشاب الحقنة، وأنه قام فقط بصرف الروشتة له، وبعد فترة عاد إليه المريض مرة أخرى وأخبره أنه أخذ الحقنة بأحد المراكز الطبية ويظهر عليه أعراض الحساسية فأعطاه الصيدلي حقنة كورتيزون لتقليل أعراض الحساسية وطلب له الإسعاف وتوفي المريض داخل الإسعاف أثناء نقله لمستشفى شبين القناطر».

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وأكد «ثابت» أن النقابه تقوم حاليا بعمل أكبر حملة توعية بضرورة إجراء اختبار الحساسية قبل إعطاء حقنة سيفاتركسيون لأي مريض، مؤكدا أنه سيتم تكثيف الحملات في هذا الشأن لنشر مزيد من التوعية بين جموع الصيادلة بعدم إعطاء أي مريض حقن داخل الصيدلية.

وكشف مصدر مسؤول بإدارة التفتيش الصيدلى بالقليوبية أنه تم إصدار تعليمات لجميع الصيدليات بعدم صرف حقنة «سيفاتركسيون» لأنها تؤدى للوفاة مباشرة عقب أخذها بدون اختبار حساسية، مضيفا أن هذه الحقنة أدت لوفاة 3 حالات حتى الآن على مستوى الجمهورية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول «م. ف»، جثة هامدة، ولا توجد به أي آثار خارجية، وتبين أن الصيدلى قام بإعطائه الحقنة بدون عمل اختبار حساسية له، وعقب حصوله عليها سقط على الأرض مغشيًا عليه، فقام على الفور الصيدلى باستدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى، حيث تُوفى فور وصوله المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.