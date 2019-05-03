مصر تقدم مساعدات إنسانية لـ 3 دول لمواجهة إعصار "إيداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلنت وزارة الخارجية، إرسال مساعدات إنسانية للأشقاء في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي؛ لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على إعصار "إيداي"، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وتأتي المساعدات في إطار تضامن مصر حكومةً وشعباً مع الأشقاء الأفارقة في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في أعقاب وقوع الإعصار، وانطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامُن معهم في أوقات المحن والأزمات.
وتتمثل المساعدات الإنسانية المقدمة في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ومساعدات دوائية لدعم الدول الثلاث الشقيقة، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية والتي ستتولى عملية تدبير وإعداد وتجهيز وشحن المساعدات إلى الدول الثلاث المتضررة.
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