مدبولي والحريري يؤديان صلاة الجمعة بأحد مساجد بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات:
أدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، صلاة الجمعة اليوم، بأحد مساجد العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتركزت خطبة الجمعة عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم، وضرورة الاهتمام بزيادة الفضائل والعبادات في هذا الشهر الفضيل.
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