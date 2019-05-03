بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية، والتي قالت المحافظة عنها إنها "ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية، حيث ستُغذي قرى: عرب الساحة، أبو جبر، منى الأمير، أم خنان، والمناطق المحيطة بها".

وأضافت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع يوميًا نسب الإنجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجازها ودخولها الخدمة خاصة بدخول فصل الصيف، ومحاولات المحافظة القضاء على مشكلة الانقطاعات للمياه أو ضعف الضغوطات بعدد من المناطق والبؤر الساخنة التي تعانى من ذلك.

Advertisements

وأكد راشد أن محطة مياه الحوامدية تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، بطاقة 70 ألف م3 يوميًا، على مرحلتين، ومن شأنها القضاء على مشاكل المياه بالحوامدية، كما أنها ستساهم في القضاء على انقطاعات المياه بمركز ومدينة البدرشين، نظرًا لمساهمتها في توفير حصة المياه التي كانت يتم استخدامها من محطة مياه البدرشين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة، تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المياه الجاري تنفيذها بالتعاون مع العديد من الجهات المختصه.

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدء ضخ المياه بخط 800 مللي التجريبي بمحطة مياه الحوامدية الجديدة، مضيفاً أنه يتم ضخ المياه بخط 600 مللي والذي يغذى منطقة العزبة الشرقية والشيخ عتمان.