"14 عامًا من المحاولة".. رحلة طبيبة مصرية لمنع أدوية خطيرة على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة:

14 سنة قضتها الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، بين الجهات الإدارية بالجامعة ووزارة الصحة، فضلًا عن أروقة محاكم القاهرة؛ لإثبات صحة بحث أشرفت عليه عام 2005 بخطورة الدواء الذي يحمل الاسم العلمي "أورسوديا كسيكوليك" على الأطفال.

أدركت "مجد" تعقيدات العمل الإداري لتنفيذ نتائج هذا البحث، فلجأت إلى القضاء الذي أنصفها بحكم في فبراير 2017، بسحب الكميات المتداولة من ذلك العقار، وإلزام الشركات بوقف إنتاجه، لحين تعديل النشرة الداخلية بما يفيد خطورة استخدامه بالنسبة للأطفال والرُضع، باعتبار أن تناوله وفقًا للنشرة الداخلية الموجودة به الآن قد يؤدى إلى إصابة الأطفال والرضع بأعراض جانبية تؤدى إلى وفاته.

وعلى إثر هذا الحكم، قررت وزارة الصحة -أمس الأربعاء- سحب 7 أدوية للأطفال؛ لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض (أورسوديوكسيكوليك).

تشعر الدكتورة مجد ببعض من الإنصاف لجهدها على مدار سنوات إزاء إصرارها على استكمال مسيرتها لمنع تداول هذه الأدوية، وتعديل التحذيرات الخاصة بالنشرات الداخلية بها. تقول لمصراوي إن رحلتها مع معرفة خطورة هذه الأدوية بدأت مع إشرافها على رسالة ماجستير عام 2005، وتبيّن عدم فاعلية وأمان هذا الحمض المراري في الرضع والأطفال وخطورته الشديدة على حياتهم.

تُضيف: "النشرة بهذه الأدوية مضللة وتؤكد أن الحمض المراري يستخدم في أمراض الكبد المزمنة والفيروسية، بينما هو يستخدم فقط في التليف المراري الأولي وإذابة الحصوات من الكولستيرول، واتضح بعد متابعة الأطفال الذين تلقوا هذا الحمض وغيرهم الذين لم يتلقوه أن هذا الحمض لا يعالج أمراض الكبد بل يقلل فرص الشفاء، ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة".

تقدمت "مجد" بطلب لوزارة الصحة لتعديل النشرة وإدراج التحذيرات والمضاعفات في 2008، كما تقدمت كذلك ببلاغ للنائب العام، وبعد الحصول على إفادة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة على الدواء، جرى تعديل النشرة الداخلية في 2009 لتشمل دواعي الاستخدامات وذكر المضاعفات في البالغين، إلا أنه لم يتم التحذير من الاستخدام في الأطفال، بحسب أستاذ الأطفال بقصر العيني، لتلجأ وقتها إلى القضاء الإداري الذي أصدر حكمًا في 2017، بتغيير النشرات وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم لمنع استخدام هذا الحمض للأطفال.

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تنتظر مجد قطب أن تعيد وزارة الصحة النظر في هذه النشرات الداخلية للأدوية، وإضافة مزيد من التحذيرات بشأن تداولها "مذكور حالياً في النشرة أن هذا الحمض له مضاعفات خطيرة، وأرجو إضافة أنه بالنسبة للأطفال فهو غير فاعل وغير آمن ومن مضاعفاته الفشل الكبدي والوفاة واندثار القنوات المرارية وركود مراري أي ركود الصفراء واستسقاء البطن والالتهاب الرئوي".

لكنها مع ذلك تطالب بعدم التوقف سريعًا عن تناول الأدوية لمن يتعاطها حالياً، فمن بين مضاعفاتها "متلازمة الانسحاب"، وبالتالي يحظر إيقاف هذا الدواء فجأة ويجب تقليل الدواء تدريجياً وسحبه على فترة لا تقل عن 4 أسابيع.

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