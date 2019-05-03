"العصار" يتفقد 4 شركات صينية لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بمصر‎

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقة عدد من ممثلي وزارات (الدفاع ، البيئة ، الكهرباء ، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي "سيتك" و"انفي" الصينيتين، وذلك للتعاون لإقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الكوارتز المصري.

يأتي هذا التعاون في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات علي مستوي العالم ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال حيث تم الاتفاق علي سرعة إتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.

كما زار وزير الإنتاج الحربي الشركات الصينية العاملة في هذا المجال ومنها شركات "CETC" و"MCC" و"ENFI"، و"SINOSICO" والمصانع التابعة لهذه الشركات للإطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بها لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بجميع مراحل التصنيع حيث تم التأكد من قدرة هذه الشركات علي إقامة المجمع الصناعي في مصر لما لهذه الشركات من تجارب ناجحة خارج الصين.