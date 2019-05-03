مجلس الوزراء: 643 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 643 مليون دولار عام 2018، حيث تصل حجم الصادرات المصرية للبنان 527 مليون دولار، في حين تصل حجم واردات مصر من لبنان 116 مليون دولار.

جاء ذلك في الانفوجراف، الذى نشره المركز اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي حول طبيعة العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وكذا أبرز المعلومات حول ‏منتدى الاقتصاد العربي بلبنان، وذلك تزامناً مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا ‏المشتركة بين مصر ولبنان، وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي‏.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى لبنان تتمثل في (المصنوعات من الحجر والأسمنت- حديد الزهر والصلب- المنتجات الزراعية- الزيوت العطرية ومستحضرات ‏التجميل- الآلات والأجهزة المنزلية)، فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- خردة الحديد- الكتب والمطبوعات).​