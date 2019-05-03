صنع مشنقته بيده.. انتحار شاب داخل غرفته بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات انتحار عامل شنقا داخل منزله بمركز أوسيم. تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله. Advertisements انتقل المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة عامل يبلغ من العمر 29 سنة مشنوقا يرتدي كامل ملابسه. التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال أشارت إلى أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته بتلك الطريقة. تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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