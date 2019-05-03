لغز انتحار خادمة إندونيسية من الدور الـ 13 بالدقي فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أقدمت خادمة إندونيسية الجنسية على الانتحار قفزا من الطابق الـ 13 بعقار سكني في منطقة الدقي فجر اليوم الجمعة.

تلقى العقيد محمد الطويل مأمور قسم الدقي إخطارا من شرطة النجدة بسقوط خادمة من علو بشارع مصدق.

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انتقلت قوة بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة خادمة تبلغ من العمر 32 سنة، ترتدي كامل ملابسها.

بسؤال مخدومتها، قالت إنها فوجئت بقفز المتوفاة من شرفة المنزل دون إبداء أسباب واضحة عن سبب الانتحار، مؤكدة أنها قدمت للعمل طرفها منذ عام 2016، نافية وقوع أي مشكلات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.