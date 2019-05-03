محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملات مكبرة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها.
وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 6 شركات إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، شركة لقيامها باستخدام برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، قضيتين محال تقوم ببيع أسطوانات ليزر مُحمل عليها أغاني وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص .
كما تم ضبط 517 قضية عرض عام بالمقاهي وشبكات دش بدون ترخيص، 393 قضية في مجال جرائم البرمجيات، 42 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، 16 قضية مطبوعات تعليمية، 24 قضية مراكز تعليمية، 33 قضية مطبوعات متنوعة، 267 منشأة تعمل بدون ترخيص .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث المصنفات تضبط 1301 قضية خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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