‏‫ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها للتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (4324) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1885) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.