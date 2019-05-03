الداخلية تُحبط تهريب شحنة عقاقير طبية وأقراص مخدرة عبر ميناء نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة موانئ نويبع البحري، من ضبط سائق حاول تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية باسمه على سيارة نقل بمقطورة واردة على عبارة قادمة من ميناء بإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة المشار إليها في حضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركي"، أسفرت أعمالها عن ضبط "كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية، والأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بلغت 17.504 قرص، وأمبول وكبسولة وعبوة، و75 بوردة أجهزة كهربائية وكابلات، و89 قطعة إكسسوارات سيارات".

وبمواجهة مندوب صاحب الشأن بما أسفر عنه الضبط نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.