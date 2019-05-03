الداخلية تُكرم روضات الأطفال الفائزة في مسابقة المدينة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، فقد نظمت الأولى المسابقة السنوية للعام الدراسي (2018/ 2019) التي تُقام بين روضات الأطفال على مستوى الجمهورية، والتي تتبناها وزارة الداخلية في إطار دورها المجتمعي وتفاعلها مع براعم المستقبل، لاختيار أفضل روضة في مجالات (الوعي المروري، الحماية المدنية، المحافظة على البيئة، ودور الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، وإذكاء قيم إعلاء ذكرى شهداء الشرطة والوطن وتضحياتهم العظيمة" وذلك باتحاد الشرطة.

وتضمنت المسابقة اضطلاع روضات الأطفال بإنشاء (مدينة مرورية مصغرة) في فناء الروضة مجهزة بنماذج لإشارات المرور والعلامات الضوئية الإرشادية، والسرد لبطولات شهداء الشرطة الذين تم تخليد ذكراهم برفع أسمائهم على عدد من المدارس، والتي تم تنفيذها بإبداع فكري متميز يعكس جهود القائمين على هذه الروضات، لتكريس الأفكار المستهدفة في نفوس البراعم.

وقيم حفل تكريم الروضات الفائزة في المسابقة باتحاد الشرطة الرياضي، حيث قدم الأطفال عدد من العروض الفنية التي تُعلي قيم المواطنة والانتماء للوطن، وذلك في حضور اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة ورئيس قطاع التعليم العام، وعدد من قيادات وزارتي الداخلية والتربية والتعليم وممثلي عدد من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الروضات الفائزة بتقديم درع الشرطة لكل روضة فائزة على مستوى كل محافظة وتقديم هدايا تذكارية لـ 150 من الأطفال ودرع تذكاري لممثل وزارة التربية والتعليم.