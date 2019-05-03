خلال يوم.. تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 40 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزي السلاح والمخدرات والمطلوبين أمنيا في كافة القضايا بمديريات الأمن.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 39 قطعة سلاح ناري، و97 قضية مخدرات، و37 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و18 مُتهَما لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، و224 دراجة نارية مخالفة، و24203 مخالفة مرورية، و1874مخالفة مرافق، و25 قضية مصنفات، وتنفيذ 50959 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.