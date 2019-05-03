الشرطة تواصل حملاتها لإزالة إشغالات المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أعدت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

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أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 3 حالات اشتباه يخضعون للفحص الجنائي و4 قضايا تسول وخيَّال وجمَّال يعملان وتنفيذ 5 أحكام قضائية متنوعة.

في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم تحرير 4 محاضر إشغال طريق وقراري غلق وتشميع، وإزالة 42 حالة تعدٍ على الطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.