شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 360 مسجداً للإعتكاف بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية خصصت ٣٦٠ مسجدًا للاعتكاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان المبارك من أشهرها مسجدي الصحابة والمجمع الإسلامي بمركز منيا القمح ومسجد الشيخ غريب بالزقازيق، ومسجدي الشيخ خليل وزبيدة سالم بمركز أبوكبير ومسجد التوحيد بمركز بلبيس والمسجد الكبير بالمجفف بمركز ديرب نجم ومسجد العشيرة المحمدية بالمجاورة 3 بمدينة العاشر من رمضان والمسجد الكبير بأنشاص الرمل ومسجد الشهيد فتحي بمركز أولاد صقر ومسجد العيداروس بمركز فاقوس ومسجد عباد الرحمن بنزلة العزازي بمركز أبوحماد والمسجد الكبير بصان الحجر مؤكداً على أن الاعتكاف يكون تحت إشراف إمام المسجد المخصص لهذا الغرض وأن يكون المعتكفين من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا موضحاً أن المساجد تم اختيارها وفقا للضوابط والتعليمات التي حددتها وزارة الأوقاف

وأوضح «الخطيب»، أنه تم التشديد على مديري إدارات الأوقاف التابعة للمديرية بضرورة تنفيذ التعليمات طبقاً لتوجيهات الوزارة وضرورة التفتيش الدوري على المساجد لجرد جميع المكتبات الداخلية بها وتنقيتها والعمل على إصلاح ما هو معطل داخل المساجد بالإضافة إلى وضع تأشيرة بجميع دفاتر المساجد بنطاق دائرة المحافظة مدون بها التعليمات الصادرة من الوزارة والخاصة بسير العمل خلال شهر رمضان بخصوص أداء صلاة التراويح وإلقاء الدروس وعدم السماح بالإعتكاف داخل الزوايا وتقتصر على إقامة الفرائض فقط وذلك في إطار حرص الوزارة على تنشيط العمل الدعوي داخل المساجد .

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وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنبيه على مديري الإدارات بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة وإقامة الملتقيات العلمية والفقهية لتأدية رسالة المعني فكما يتم إقامة المساجد وإعمارها فلابد وأن يكون هناك توعية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع والبعد عن المغالاة والأفكار المتطرفة وبث روح الإيجابية والتحلي بالقيم النبيلة التي تعلي من شأن الفرد والمجتمع فضلاً عن الحلقات القرانية وتجويد القران بعد كل فرض لحماية المعتكف من فضول الكلام أثناء الإعتكاف وأن يُقبل على الله بتلاوة القران والذكر والدعاء .

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد خاطر مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية أن الإعتكاف سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو من السنن المؤكدة لطاعة الله عز وجل وخاصة في شهر رمضان لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم أعتكف أزواجه من بعده حيث يلزم المعتكف المسجد ليتزود بالعبادة ويعمق صلته بربه من صلاة وذكر وتلاوة القران وصيام وإستغفار حتى يعود لحياته الإعتيادية زكياً طاهر النفس ولا يصلح الإعتكاف إلا بشروط منها النية لحديث رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأن يكون في المسجد مصداقا لقول الله تعالي «وأنتم عاكفون في المساجد» وكان صلي الله عليه وسلم يعتكف في مسجده ولابد وأن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة حتى لا يتكرر خروجه من المسجد كل وقت من أوقات الصلاة .

وأوضح مدير إدارة الدعوة بأوقاف الشرقية أنه بالنسبة للفرد الذي لا يستطيع التوفيق بين عمله وبين سنة الإعتكاف لا يحزن ولا يعتبر مقصر لأن الإعتكاف سنة والعمل فرض والفرض يقدم على السنة لافتا إلى أن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فلا داعي أن يأخذ الفرد أجازة من عمله مما يعطل مصالحه ومصالح الأخرين بحجة الإعتكاف وله أن يعتكف ليلا وينهض لعمله نهارا لأن العمل عبادة وأقل مدة الإعتكاف وقت الصلاة فإذا نوي الفرد الإعتكاف وقت الصلاة تحسب له هذه المدة من الإعتكاف.